الامارات | أتلتيكو مينيرو البرازيلي يحسم صفقة كينو

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي يحسم صفقة كينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلي أن نادي أتلتيكو مينيرو حسم صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركوس كينو، بعدما أكمل اتفاقه مع اللاعب وناديه بيراميدز المصري لضم كينو بداية من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة أمس: «إنه يتبقى توقيع العقود بشكل رسمي بين أتلتيكو مينيرو وبيراميدز»، مشيرة إلى أن «عقد ماركوس كينو سينتهي مع نادي الجزيرة في 30 الجاري، إذ لعب في صفوف (فخر أبوظبي) على سبيل الإعارة من النادي المصري لمدة موسم واحد، ولم يطلب نادي الجزيرة تجديد الإعارة أو التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب».

وأضافت أن «المدير الرياضي لنادي أتلتيكو مينيرو ألكسندر ماتوس لعب دوراً كبيراً في حسم الصفقة بسبب العلاقة القوية التي تربطه مع كينو، بسبب وجودهما في نادي بالميراس في 2017»، موضحة أن «الأخير حاول التعاقد مع كينو في مارس الماضي، قبل أن تكتمل المفاوضات مع بيراميدز، ليصبح خامس لاعب ينضم إلى مينيرو في فترة جائحة وباء فيروس كورونا».

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