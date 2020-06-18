الامارات | إيقاف بطل العالم في سباق 100 متر لخرقه قوانين المنشطات

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شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف بطل العالم في سباق 100 متر لخرقه قوانين المنشطات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف بطل العالم الحالي في سباق 100 متر العداء الأميركي، كريستيان كولمان، مؤقتاً، لخرقه قوانين مكافحة المنشطات في ما يخص مكان وجوده وتغيبه عن الاختبارات، بحسب ما ذكرت وحدة النزاهة في ألعاب القوى.
وكان كولمان (24 عاماً) قد نجا العام الماضي من الإبعاد عن مونديال 2019، لمخالفته القوانين ثلاث مرات في 2018 و2019، اذ نجح في تقليصها إلى محاولتين فاشلتين، وهو يواجه خطر الغياب عن الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو عام 2021.
وأشارت وحدة النزاهة، ذراع الاتحاد الدولي لالعاب القوى المعنية بقضايا المنشطات، أن كولمان موقوف مؤقتاً عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط.
وكان كولمان، وصيف بطل العالم 2017 وحامل الرقم العالمي في سباق 60 م داخل قاعة (6:34 ثوان)، قد أعلن أول من أمس، أنه تغيب مجدداً عن اختبار منشطات في ديسمبر 2019، متوقعاً إيقافه من قبل وحدة النزاهة، بسبب خرقه القوانين ثلاث مرات في فترة 12 شهراً.
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