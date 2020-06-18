الامارات | «طفل برشلونة» يحرج غريزمان.. مطلوب بـ 150 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن «طفل برشلونة» يحرج غريزمان.. مطلوب بـ 150 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرج النجم الإسباني ذو الأصول الغينية، أنسو فاتي، الصاعد إلى فضاء كرة القدم بسرعة الصاروخ، زميله في برشلونة المهاجم المخضرم أنطوان غريزمان، بعد أن سجل هدفاً ثميناً في مباراة النادي الكاتالوني مع ليغانيس في «الليغا»، أول من أمس، في وقت مازال «الديك الفرنسي» يبحث عن ذاته وسط كوكبة من اللاعبين الشغوفين لاستثمار أي دقيقة لعب، لكسب رضا جماهير النادي الذواقة للفن الجميل، التي لا تصبر على أي لاعب، فكيف وإن كان نجماً تعاقدت معه الإدارة مقابل 120 مليون يورو؟

وأحرز فاتي (17 عاماً) هدف برشلونة الأول في مرمى ليغانيس، وأضاف قائد الفريق ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليرفع «البلوغرانا» رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، الذي يواجه فالنسيا الساعة 12:00 من مساء اليوم (بتوقيت الإمارات).

ويعتبر الهدف الخامس للطفل الصغير في الدوري الإسباني، خلال ثماني مباريات فقط، في حين سجل غريزمان ثمانية أهداف في 27 مباراة، الأمر الذي يثير حفيظة جمهور البارسا، التي تقترب من وضع غريزمان في خانة لاعب الفريق السابق البرازيلي كوتينيو، الذي مر بالظروف نفسها قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته.

من جهتها، كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن برشلونة رفض عرضاً مغرياً قدمه له نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على فاتي مقابل 150 مليون يورو، إذ يرى النادي الكاتالوني بأنه يمتلك «ميسي جديداً».

وكان مدرب برشلونة، كيكي سيتيين، سعيداً للغاية بأداء فاتي، وقال في المؤتمر الصحافي عقب مباراة ليغانيس: «اللاعب مرّ بفترة صعبة لأسابيع، لكنه لعب أمام ليغانيس وأحرز هدفاً رفع من خلاله رصيده إلى خمسة أهداف في (الليغا)، وأنا راضٍ تماماً عن مستوى اللاعب، الذي أسهم في فوز برشلونة في المباراة وينتظره مستقبل كبير».

في المقابل، رفض سيتيين انتقاد الظهور المتواضع لغريزمان في المباراتين الماضيتين بعد استئناف الدوري عقب «كورونا»، وقال: «ليس من السهل اللعب في مركز قلب الهجوم المتقدم، فعندما يوجد العديد من اللاعبين، عليك أن تبذل جهداً مضاعفاً للعثور على موقع جيد.. لقد قدم غريزمان أداءً يستحق الثناء، وهو لاعب يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة».

ويشير تألق فاتي في برشلونة إلى أن هوية الفريق وجيناته الحقيقية تكمن في أبناء مدرسة النادي، وليس في الصفقات القادمة من الخارج، خصوصاً بعد الخيبة الكبيرة التي ترتبت عليها صفقات النادي مع كوتينيو وغريزمان، وحتى الفرنسي عثمان ديمبلي، الذين لم يقدموا المستوى المتوقع عنهم بقميص البارسا.

5

أهداف سجلها فاتي خلال سبع مباريات بالدوري الإسباني.

تقييم اللاعبين من 10 بحسب إحصاءات «هوسكورد»

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ليونيل ميسي: 8.23

أنسو فاتي: 7.85

كليمنت لينجليت: 7.59

هيكتور فيربو: 7:66

جيرارد بيكيه: 7.3

أوتورو فيدال: 6.99

أرتور: 6:96

مارك شتيغن: 6:87

سيرجيو روبيرتو: 6.75

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