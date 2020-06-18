الامارات | أندية إماراتية مهتمة بالتعاقد مع السوداني «الغربال»

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية إماراتية مهتمة بالتعاقد مع السوداني «الغربال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة المساء الجزائرية أن أندية إماراتية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع مهاجم فريق أهلي البرج الجزائري، الدولي السوداني محمد عبدالرحمن «الغربال»، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في وقت أبدى رئيس النادي تمسكه باستمرار النادي، وذكر في تصريحاته للصحيفة نفسها أنهم لم يتلقوا أي عرض رسمي حتى الآن وأنهم يتمسكون باستمرار اللاعب.

وقالت الصحيفة: «إن هداف النسخة الماضية للبطولة العربية للأندية الأبطال يجد الاهتمام من الأندية الإماراتية والسودانية أيضاً بسبب تألقه مع الفريق في فترة وجيزة من احترافه في الدوري الجزائري بتسجيله ثلاثة أهداف في ست مباريات، في وقت ينتظر أن تستأنف البطولة في الأسابيع المقبلة، ويسعى الفريق لضمان البقاء في دوري المحترفين».

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