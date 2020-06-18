الامارات | اقتطاع رواتب لاعبي السلة الأميركية الممتنعين عن العودة

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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتطاع رواتب لاعبي السلة الأميركية الممتنعين عن العودة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه لاعبو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الذين يمتنعون عن المشاركة في استئناف منافساته نهاية يوليو، بعد توقف أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد، اقتطاعاً من رواتبهم، بحسب ما كشفت تقارير صحافية أميركية.
ومن المقرر ان تستأنف المنافسات اعتباراً من 31 يوليو، على أن تكون بمشاركة 22 فريقاً فقط من الفرق الـ30، وتقام المباريات في مكان واحد هو مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.
وأبدى عدد من اللاعبين في الآونة الأخيرة قلقهم من العودة للمشاركة في المباريات، لاسيما لجهة تدابير السلامة التي ستعتمد للوقاية من احتمال التقاط عدوى «كورونا».
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