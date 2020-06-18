الامارات | اتحاد الكرة يواصل تحضيراته لعَقد المؤتمر الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يواصل تحضيراته لعَقد المؤتمر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل اتحاد كرة القدم تحضيراته لعقد المؤتمر الرياضي الدولي، يوم 24 الجاري، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، بالشراكة مع رابطة المحترفين وشركة (ISC) بمشاركة نخبة من قادة كرة القدم العالمية والخبراء والفنيين وممثلي الأندية، حيث ستتم مناقشة مستقبل كرة القدم ما بعد «كوفيد-19». وقال بيان صحافي أمس: «عقد فريق العمل اجتماعاً عن بُعد بحضور ومشاركة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات الدولية، سالم الشامسي، والأمين العام للاتحاد، محمد الظاهري، إلى جانب ممثلي رابطة المحترفين وشركة (ISC)، حيث تم الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر من الناحية التقنية واعتماد البرنامج والمتحدثين الرئيسين، وأهم المحاور التي سيتم طرحها في المؤتمر. وقال الظاهري إن اتحاد الكرة حريص على إخراج المؤتمر بالصورة التي تليق بالكرة الإماراتية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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