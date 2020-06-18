شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يفوز على أرسنال بثلاثية في أولى مبارياته بعد عودة الـ«بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه، أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي رحيم سترلينج (47) وكيفن دي بروين (51) وفيل فودين (91)، ليرفع السيتي بتلك النتيجة رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع.

شكل مانشستر سيتي الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الرابعة، بتحصله على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، سددها دي بروين ببراعة إلا أن لينو تألق وأبعدها لركلة ركنية.

وتعرض آرسنال لضربة مبكرة بإصابة تشاكا في الدقيقة الخامسة بالتواء في الكاحل، ليخرج من أرض الملعب في الدقيقة الثامنة، وحل مكانه سيبايوس.

وتلقى نكيتياه عرضية من ويلوك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13، ليسدد كرة مباشرة مرت إلى جوار القائم.

وتواصلت معاناة آرسنال بإصابة مدافعه ماري في الدقيقة 20، ليلحق بتشاكا، ويحل مكانه لويز في الدقيقة 24.

وأخطأ دي بروين في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25، لتصل الكرة إلى أوباميانج الذي سدد كرة علت العارضة.

وتوغل سترلينج من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 34، وسدد كرة قوية تصدى لها لينو وأخرجها إلى ركلة ركنية.

وتبعها جيسوس بتمريرة في الدقيقة 35 لسيلفا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة أرضية تصدى لها لينو من جديد.

وواصل مانشستر سيتي استفاقته، بتمريرة سحرية من دي بروين لمحرز في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 38، إلا أن لينو عاد وتصدى لتسديدة النجم الجزائري.

وبتمريرة أخرى من دي بروين ولكن لسترلينج هذه المرة في الدقيقة 39، انفرد الإنجليزي بلينو وسدد كرة ساقطة ذهبت أعلى العارضة.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتمريرة من دي بروين من الجانب الأيمن، أخطأ لويز بسذاجة في إبعادها لينفرد سترلينج بلينو ويسدد كرة قوية سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 49 واصل لويز كوارثه بعرقلة محرز، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ويشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع البرازيلي.

ونفذ دي بروين ركلة الجزاء بنجاح، مسددًا كرة أرضية في الزاوية اليمنى، مسجلًا الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 51.

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وسدد جيسوس بعدها صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59، أمسك بها لينو بنجاح.

وفي الدقيقة 65، دفع جوارديولا بكل من فودين وبيرناردو على حساب سيلفا ومحرز، وتبعه أرتيتا بخروج جندوزي ونكيتياه وويلوك ونزول لاكازيت ونيلسون ومايتلاند نايلز بدلًا منهم.

وواصل السيتي تشكيل الخطورة بتسديدة أرضية قوية من دي بروين في الدقيقة 69 من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها لينو، ليغادر بعدها البلجيكي أرض الملعب رفقة لابورت ويحل مكانهما فيرناندينيو ورودري.

ونفذ سترلينج في الدقيقة 77 مخالفة خادعة، بعدما مرر لجوندوجان الخالي من الرقابة، ليسدد الألماني كرة أرضية تصدى لها لينو.

ودفع جوارديولا بورقته الأخيرة في الدقيقة 80 بنزول أجويرو على حساب جيسوس.

وتعرض جارسيا مدافع السيتي لإصابة قوية، بعد اصطدامه العنيف بالحارس إيديرسون في الدقيقة 81 أثناء محاولة الأخير إبعاد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، توقف على إثرها اللعب لسبع دقائق ليغادر الملعب محمولًا من قبل الجهاز الطبي.

وسجل السيتي الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد انفراد لأجويرو سدد خلالها كرة اصطدمت بالقائم، تابعها فودين في الشباك.

وحاول بيرناردو تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم، تبعها أجويرو بصاروخية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بثلاثية نظيفة.