شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يتوج بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق نابولي بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب يوفنتوس، بعد ان فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحيه، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

بدأت المباراة بضغط مُبكر من يوفنتوس، حيث استغل كريستيانو رونالدو خطأ كارثي من دفاع نابولي وسدد

كرة قوية، تصدى لها الحارس ميريت ببراعة في الدقيقة 5.

واستحوذ يوفنتوس على الكرة بشكل كامل، بينما تراجع لاعبو نابولي إلى منطقتهم، ولم يكن الحل سوى بالتسديد من خارج منطقة الجزاء عبر بينانكور في الدقيقة 20، وتصدى لها الحارس ميريت.

وجاءت أول فرصة لنابولي في الدقيقة 24، حيث احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للبارتنوبي على حدود منطقة الجزاء، نفذها إنسيني والذي اصطدمت تسديدته بالقائم الأيمن للحارس بوفون.

وأهدر دييجو ديم لاعب نابولي أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 40، حيث تلقى كرة خلف المدافعين، وانفرد بالحارس بوفون والذي تألق في التصدي لتسديدته وحولها ركنية.

واستمرت محاولات نابولي بتسديدة أخرى من إنسيني تصدى لها بوفون في الدقيقة 41.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، كانت المحاولات من كلا الطرفين ضعيفة للغاية، ولم ترتقي للخطورة المطلوبة، حيث عم الحذر على لاعبي كلا الفريقين.

وسدد باولو ديبالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62، ومرت أعلى مرمى نابولي، وبنفس السيناريو سدد بونوتشي في الدقيقة 64 لكن بين أحضان الحارس ميريت.

وبدأ ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس التغييرات بإشراك دانيلو بدلا من دوجلاس كوستا، على الجانب الآخر جاتوزو مدرب نابولي دفع ببوليتانو وميليك بدلا من كاييخون وميرتينز.

ولاحقًا شارك بيانيتش ورامزي بدلا من بيرنارديسكي وكوادرادو في يوفنتوس، وعلى الجانب الآخر في نابولي شارك ألان وهيساي وإيلماس بدلا من رويز وروي وزيلينسكي.

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وتألق بوفون حارس مرمى يوفنتوس في التصدي لتسديدة صاروخية أرضية من بوليتانو لاعب نابولي في الدقيقة 68.

وواصل لاعبو نابولي مسلسل إهدار الفرص، حيث سدد ميليك كرة قوية مرت أعلى مرمى بوفون في الدقيقة 70.

وأهدر لورينزو فرصة تسجيل هدفا قاتلا لنابولي في الدقيقة 83، حيث تلقى كرة عرضية في منطقة الجزاء لكنه سدد بقوة أعلى مرمى بوفون.

وكاد ماكسيموفيتش لاعب نابولي أن يخطف هدف الانتصار لنابولي في الدقيقة 91، لكن تألق بوفون حارس يوفنتوس في التصدي للكرة.

وانتهى شوط المباراة الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأضاع ديبالا الركلة الأولى ليوفنتوس، وبعده دانيلو سدد بقوة بعيدًا على المرمى، بينما سجل لنابولي إنسيني وبوليتانو، وسجل ليوفنتوس أول مرة بونوتشي.

وانتهت ركلات الجزاء بفوز نابولي بنتيجة (4-2) ليتوج البارتنوبي باللقب على حساب السيدة العجوز.