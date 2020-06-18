ملخص وأهداف قمة مانشستر سيتي وأرسنال في البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



سجل رحيم ستيرلينج الهدف الأول للسيتيزينز في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول، ثم جاء هدف السيتي الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء سددها كيفين دي بروين، احتسبت بعد تدخل عنيف من ديفيد لويز الذي دخل بديلا في الشوط الأول على رياض محرز لاعب السيتي ليحصل على الطرد المباشر، وفيل فودين في الدقيقة 91.

. بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 60 نقطة في المرطز الثاني، ليزيد الفارق عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث، أما أرسنال فيتجمد رصيده عند 40 نقطة مبتعدًا بـ8 نقاط عن المربع الذهبي الذي يطمح في الوصول إليه من أجل المشاركة بدوري الأبطال