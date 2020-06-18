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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي ينتزع لقب كأس إيطاليا من أنياب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
توج نابولي بلقب كأس إيطاليا بفوزه على يوفنتوس بركلات الجزاء بنتيجة (4-2) بعد تعادل الفريقين في الأشواط الإضافية، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو خلف الأبواب المغلقة.
وحقق نابولي لقبه السادس في كأس إيطاليا منذ تأسيس النادي، ليتساوى مع فيورنتينا الذي يملك هو الآخر 6 ألقاب، بينما فشل يوفنتوس في تحقيق لقبه الرابع عشر في تاريخه
وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:
تشكيل يوفنتوس:
فى حراسة المرمى: بوفون – خط الدفاع (دى ليخت ، بونوتشي ، كواردادو ، ساندرو) خط الوسط (بينتانكور ، بيانيتش ، ماتويدى) خط الهجوم (رونالدو ، ديبالا ، دوجلاس كوستا).
تشكيل نابولي
حراسة المرمى (ميريت)، خط الدفاع (دى لورينزو ، ماكسيموفيتش ، كوليبالى ، ماريو روى)، وفى خط الوسط (فابيان رويز ، ديمى ، زيلينسكى)، خط الهجوم (كاييخون ، ميرتينز ، انسينى).
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