شكرا لقرائتكم محمد الطويلة: من حق الأهلي المطالبة بلقب الدوري ولسنا ضد عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واضاف الطويلة خلال تصريحات تليفزيونية مع برنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق، على فضائية أونتايم سبورت2، اليوم الأربعاء: "نحن نبحث عن عودة صناعة كرة القدم، ولكن كل ما نطلبة هو توضيحات لأمور مهمة”.

وشدد رئيس نادي النجوم على أهمية عودة النشاط قائلا: "نحن لسنا ضد عودة النشاط ولكن نناقش حول آلية العودة فقط، نحن في حاله استثنائية والأزمة في أن الاهلي يطالب باللقب وهذا حقه".

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