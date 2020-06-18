شكرا لقرائتكم محمد الطويلة: من حق الأهلي المطالبة بلقب الدوري ولسنا ضد عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واضاف الطويلة خلال تصريحات تليفزيونية مع برنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق، على فضائية أونتايم سبورت2، اليوم الأربعاء: "نحن نبحث عن عودة صناعة كرة القدم، ولكن كل ما نطلبة هو توضيحات لأمور مهمة”.
وشدد رئيس نادي النجوم على أهمية عودة النشاط قائلا: "نحن لسنا ضد عودة النشاط ولكن نناقش حول آلية العودة فقط، نحن في حاله استثنائية والأزمة في أن الاهلي يطالب باللقب وهذا حقه".
وأعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشكل رسمي أول أمس الإثنين، عودة نشاط كرة القدم في مصر من جديد بداية من 20 يونيو الجاري.
النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ منتصف مارس الماضي، وشهدت الفترة الماضية شد وجذب بين الأندية، ما بين مؤيد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، وبين معارض لها، في ظل ظهور آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة آخرين.
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