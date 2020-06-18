شكرا لقرائتكم إسلام محارب: البدري سبب عدم مشاركتي المستمرة مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي الأسباب الحقيقية لرحيله عن النادي الأحمر موضحا إنه لم يشارك بصفة أساسية في بداية انضمامه إلى النادي الأحمر، لكنه نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق مع تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الفريق.

وقال محارب في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الأربعاء:"لم أشارك في الموسم الأول مع النادي الأهلي بسبب رؤية الكابتن حسام البدري، لكني كنت أقوم بدوري وأتدرب بشكل جيد".

وأضاف لاعب الأهلي السابق :"البدري استخدمني كورقة بديلة في المباريات، ونجحت في المباريات التي شاركت فيها".

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