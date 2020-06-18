إسلام محارب: البدري سبب عدم مشاركتي المستمرة مع الأهلي

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جدة - عمرو شويل كشف إسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي الأسباب الحقيقية لرحيله عن النادي الأحمر موضحا إنه لم يشارك بصفة أساسية في بداية انضمامه إلى النادي الأحمر، لكنه نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق مع تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الفريق.
وقال محارب في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الأربعاء:"لم أشارك في الموسم الأول مع النادي الأهلي بسبب رؤية الكابتن حسام البدري، لكني كنت أقوم بدوري وأتدرب بشكل جيد".
وأضاف لاعب الأهلي السابق :"البدري استخدمني كورقة بديلة في المباريات، ونجحت في المباريات التي شاركت فيها".
شارك محارب مع الأهلي في 53 مباراة في كل البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 آخرين، من بينهم 15 مباراة في دوري أبطال أفريقيا بواقع 901 دقيقة، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع واحدا.
فيما لعب لعب محارب في الدوري 33 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع اثنين آخرين، بواقع 1080 دقيقة لعب، وفي كأس السوبر لعب محارب لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي في الموسم الماضي بواقع 23 دقيقة لعب.
وفي كأس مصر، لعب محارب 4 مباريات سجل فيها هدف واحد وصنع مثله، بواقع 154 دقيقة لعب.
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