شكرا لقرائتكم محسن صلاح يكشف مصير عماد النحاس مع المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب مصير عماد النحاس المدير الفني لفريقه في الموسم الجديد.

قال صلاح في تصريحان تلفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس 1 :"النحاس، يشعر بالراحة دخل نادي المقاولون، خاصة بعد النتائج المتميزة التي حققها الفريق تحت قيادته، وهو سيستمر معنا الموسم المقبل"..".

وكان محسن صلاح قد أثنى على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، وقال صلاح: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".

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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، علي أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو.

كان أشرف صبحى قد كشف عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى إن الفترة من 15 يونيو حتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.