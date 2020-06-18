شكرا لقرائتكم يوسف حمدي: قضيت فترة رائعة في الاتحاد وجماهير زعيم الثغر لها سحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال يوسف حمدي، لاعب نادى الزمالك والاتحاد السابق، قضيت فترة رائعة في الاتحاد من موسم 1797 مع جيل رائع من اللاعبين وحققنا نتائج جيدة خلال تلك الفترات .

وأضاف لاعب نادى الزمالك والاتحاد السابق، أن الكابتن بوبو كان أسطورة كبيرة ويساند الفريق في كل مباراة وأغلب لاعبى الإسكندرية هم من يمثلون سيد البلد والانتماءات كانت لها تأثير السحر والتحفيز للفوز بسبب شعبية الفريق الجارفة .

وواصل في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، الذى حرص على تخصيص وقت الحلقة لضيوف نادى الاتحاد السكندري يوسف حمدي لاعب نادى الزمالك والاتحاد السابق ، وعبد الفتاح الجارم نجم سيد البلد السابق، كما قدم التهنئة إلى المستشار مرتضى منصور، بعيد ميلاده، أن الاتحاد نادى كبير وله تاريخ مشرف كما أنه من أهم الأندية الشعبية التي لها أصول كبيرة في الانتماء وحب كرة القدم.

من جهته قال عبد الفتاح الجارم, لاعب الاتحاد السكندري السابق، أحرزت بطولتي كأس مصر مع الاتحاد على حساب قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي بعدما تغلبنا عليهم في النهائي .

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وأصاف , لاعب الاتحاد السكندري السابق، كعبنا كان عالي على الأهلي بس والزمالك بيكسبنا في جيلي، وأحرزت هدف الفوز في مرمى الأهلي في سنة 1976 في مباراة 2-1 وتوجنا بالكأس .

وري الجارم قضة غريبة عندما كان الاتحاد في طريقه بالقطار لملاقاة الأهلي في سنة 1973 وحال بعض الجماهير الاعتداء علينا ورشقنا بالطوب فتعطل القطار فوجدنا مكتوب على الحائط الاتحاد يفوز على الأهلي 2-1 ويتوج بكأس مصر فلفت زميلي نظرنا وانتهت المباراة بالفعل وفزنا بالكأس.

واستكمل الجارم الجماهير حملونا ساعة على الاعناق في زفة لما كسبنا الاهلى في الكأس من محطة مصر بالإسكندرية حتى الشاطبي في ساعة زمن على الأقل .