شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: لن تكون هناك انتخابات على منصب النائب في الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأقر فايق بوصول المقترح النهائي للائحة علي الميل الخاص بالاتحاد يوم 28 مايو الماضي بعكس ما قيل للأندية خلال اجتماعات الأمس واليوم والتي أكدت اللجنة الخماسية خلالها أن اللائحة لم تصل الاتحاد حتى الآن".
وانفرد فايق ببعض بنود اللائحة والتي تنص على أن مجلس الإدارة مكون من 9 أعضاء منهم على الاقل مقعدين للسيدات بأي منصب بخلاف منصب الرئيس.
وتابع فايق أنه على مجلس الإدارة ان يختار في اول اجتماع له بعد الانتخابات نائب الرئيس ويتم اختياره دون انتخابات وليس بالأعلى تصويت بل بالاختيار.
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