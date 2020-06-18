شكرا لقرائتكم إسلام محارب: الأهلي خسر نهائي إفريقيا أمام الترجي بسبب إرهاب الجماهير التونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي أن الأهلي تعرض لظروف صعبة في موسم 2017 وهو ما أدى لخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال محارب في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الأربعاء: "بعد الإصابات التي حصلت في الفريق، اعتمد عليا الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل أساسي، حيث أخبرني بأنني من العناصر المهمة في الفريق".

وأوضح :"خسرنا نهائي بطولة أمم إفريقيا أمام الترجي التونسي بسبب الإرهاب من قبل الجماهير الذي وجدناه هناك والتعامل معنا".