شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: استئناف الدوري مستحيل فنيا ووقائيا والاتحاد متضرر من التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يري طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن استئناف بطولة الدوري العام هذا الموسم يعتبر مستحيل فنياً ووقائياَ مؤكدا أن الجميع في الاتحاد متضرر من توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.
وأضاف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، في مدخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، الذى حرص على تخصيص وقت الحلقة لضيوف نادى الاتحاد السكندري يوسف حمدي لاعب نادى الزمالك والاتحاد السابق ، وعبد الفتاح الجارم نجم سيد البلد السابق، كما قدم التهنئة إلى المستشار مرتضى منصور، بعيد ميلاده.
وتابع طلعت يوسف : "مفيش مقارنة بين عودة اللاعبين فى الدوريات الأوروبية والدوري المحلي ، لأن فارق اللياقة كبير جدا وكذلك طرق التدريبات والعلاج وأيضا فنيا في المهارات".
وأكد مدرب الاتحاد السكندري أن هناك صعوبة كبيرة فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت الحالي خصوصا حال الإصابة لم يتم تحديد مستشفيات للعلاج، علاوة على إننا نحتاج تحليل pcr وتحليلات دورية مرة على الأقل أسبوعيا للجميع وصحة الناس أهم.
وقال يوسف إن مصلحة الفريق في هذا الموسم وتقدم مركزه إلى السادس تقتضى استكمال المسابقة ولكن المصلحة العام أهم ، مضيفا أنا متضرر واللاعبين والإدارة من توقف النشاط الرياضي ولكن الجميع قلق من الإصابة بكورونا
وأنهى حديثه قائلا : طالبت بعقد جلسة بين المدربين ورؤساء الأندية لطرح رؤيتهم في عودة الدوري
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