شكرا لقرائتكم عبد الفتاح الجارم: أحرزت بطولتي كأس مصر مع الاتحاد على حساب القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الفتاح الجارم، لاعب الاتحاد السكندري السابق، أحرزت بطولتي كأس مصر مع الاتحاد على حساب قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي بعدما تغلبنا عليهم في النهائي .

وحرص برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، على تهنئة المستشار مرتضى منصور، بعيد ميلاده، وخصص وقت الحلقة لضيوف نادى الاتحاد السكندري يوسف حمدي لاعب نادى الزمالك والاتحاد السابق ، وعبد الفتاح الجارم نجم سيد البلد السابق،

وأصاف ، لاعب الاتحاد السكندري السابق، كعبنا كان عالي على الأهلي بس والزمالك بيكسبنا في جيلي، وأحرزت هدف الفوز في مرمى الأهلي في سنة 1976 في مباراة 2-1 وتوجنا بالكأس .

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وري الجارم قضة غريبة عندما كان الاتحاد في طريقه بالقطار لملاقاة الأهلي في سنة 1973 وحال بعض الجماهير الاعتداء علينا ورشقنا بالطوب فتعطل القطار فوجدنا مكتوب على الحائط الاتحاد يفوز على الأهلي 2-1 ويتوج بكأس مصر فلفت زميلي نظرنا وانتهت المباراة بالفعل وفزنا بالكأس.

واستكمل الجارم الجماهير حملونا ساعة على الاعناق في زفة لما كسبنا الاهلى في الكأس من محطة مصر بالإسكندرية حتى الشاطبي في ساعة زمن على الأقل .