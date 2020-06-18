شكرا لقرائتكم إسلام محارب: الأهلي تحت قيادة كارتيرون واجه حربا من بعض الشخصيات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي أن الأهلي لم يملك خيار عدم خوض نهائي أفريقيا 2017 أمام الترجي قائلا : "في حال عدم خوضنا اللقاء في تونس كنا سنموت ولن نخرج من الملعب، الجميع شاهد ما حدث معنا هناك".

وقال محارب في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الأربعاء : "خضنا المباراة النهائية خوفا على حياتنا ولم نتوج باللقب في هذه النسخة لأسباب غير كروية".

وتابع لاعب الأهلي السابق:"العديد من الاشخاص في الوسط الرياضي كانوا يحاربون الأهلي في الفترة التي وصل فيها إلى نهائي إفريقيا مع كارتيرون، بالإضافة إلى نقص الخبرة في تشكيل فريق الأهلي كان سببًا أخر في خسارة نهائي إفريقيا".