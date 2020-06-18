شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يعقد اجتماعاً مع رؤساء أندية "المحترفين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوم الأربعاء اجتماعاً عن بعد مع رؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لمناقشة المرحلة المقبلة التي تتضمن عودة النشاط الرياضي.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت الأسبوع الماضي عودة النشاط الرياضي في السعودية وعودة تدريبات الأندية أواخر يونيو الجاري، كما أعلنت البروتوكول الصحي الخاص بالمباريات والتدريبات يوم الثلاثاء.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره عبدالإله الدلاك، مساعد وزير الرياضة، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبدالعزيز الحميدي، الرئيس المكلف لرابطة دوري المحترفين، مناقشة الصعوبات والعوائق التي تواجه الأندية في الفترة الحالية، كما نوقشت المرحلة المقبلة التي تسبق عودة البطولات في أغسطس المقبل.