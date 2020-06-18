شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال دوري الأبطال في لشبونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس الأربعاء، أن مسابقة دوري الأبطال ستستكمل بنظام «بطولة مصغرة» في لشبونة اعتباراً من 12 أغسطس/آب.

وأشار الاتحاد إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتباراً من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية.

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