فوز مهم لبرشلونة في «كامب نو» الصامت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثارت المدرجات الخالية من الجماهير لملعب «كامب نو» استغراب مدرب برشلونة، كيكي سيتيين، بعد فوز فريقه على ضيفه ليجانيس 2-صفر.

وقال سيتيين «قبل الإحماء، خرجت أتنزه قليلاً في الاستاد.. ومن الواضح أن المشهد كان مختلفاً، بدا الأمر كأننا خسرنا جزءاً هاماً من كرة القدم، هذا الوقود الناقل للضجيج، التصفيق، وشوشات الجماهير التي تشعر بها... كل هذا نشعر به».

وتابع «ربما عندما تلعب على أرضك يساعدك هذا الأمر، لكن عندما تكون خارج ملعبك يصبّ في مصلحتك. مثال على ذلك، سيساعدنا هذا الأمر كثيراً عندما نخوض مباراتنا المقبلة على أرض إشبيلية من دون جماهير».

وبهدفي أنسو فاتي (42)، والقائد التاريخي الأرجنتيني، ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء)، حقق برشلونة فوزاً مهماً على ليجانيس. وبرز مع «بلاوجرانا» اليافع أنسو فاتي (17 عاماً) الذي كسر حاجز التعادل بتسديدة قوية، في حين وصل ميسي إلى هدفه 699 مع النادي، والمنتخب، وبات على بعد هدف واحد لدخول نادي ال700 هدف.

ويزور برشلونة ملعب إشبيلية الجمعة، ثم يستقبل بلباو بعد أربعة أيام.