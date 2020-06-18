شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بطولات التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في التنس أن منافساتها المعلقة منذ مارس/ آذار الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد ستستأنف في 14 أغسطس / آب المقبل في واشنطن.

وأوضحت الرابطة أن الدورة الأولى ستكون في واشنطن، على أن تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز، وبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، وسيتم تأخير بطولة رولان جاروس لمدة أسبوع (تنطلق في 27 سبتمبر).

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