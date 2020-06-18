خيول الإمارات تتألق وتفوز برباعية في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت



واصلت خيول الإمارات تألقها في مهرجان رويال آسكوت البريطاني 2020، وتمكنت من تحقيق 4 انتصارات لترفع رصيدها إلى 7 في يومين، وبدأت انتصارات اليوم الثاني بفوز الحصان «حكم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهو الفوز الرابع لسموه في مهرجان رويال آسكوت 2020.

وأطاح المنحدر من نسل بطل الديربي الإنجليزي «سي ذا ستارز» بلقب كينج جورج ستيكس (تكافؤ) لخيول الثلاث سنوات على مسافة 2400 متر بقيادة جيم كرولي الذي سجل الانتصارات الأربعة بالشعار الأزرق والأبيض، وبإشراف أوين بوروز الذي حصل على لقبه الأول في مهرجان رويال آسكوت بهذا الفوز.

وخاض المهر سباقاً صعباً أمام 17 خيلاً ولم يكن ضمن أبرز المرشحين، لكنه تقدم بسرعة وركض بروح تنافسية عالية لينجح في أطول مسافة يشارك فيها، وتغلب على «كيبس» بفارق نصف طول، فيما حل «سابجيكتيفيست» في المركز الثالث، وبلغ زمن الفائز 2.32.97 دقيقة.

وأكد «حكم» بهذا اللقب أنه من سلالة رفيعة، حيث فاز 12 من أبناء «سي ذا ستارز» في سباقات الفئة الأولى، واشتهر الفحل لتألقه في مسافات مختلفة من 1400 متر حتى مسافة 2400 متر التي يتوقع أن يشارك فيها «حكم» في المستقبل.

وفي انتصار ثان للإمارات، حقق الجواد «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد آل مكتوم، الفوز بأهم سباقات اليوم، برينس أوف ويلز ستيكس (ج1) لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف جون جوسدن، في الشوط الذي سيطرت فيه خيول الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حل «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالمركز الثاني، و«بارني روي» لجودلفين في المركز الثالث.

ويضيف الفوز لانتصارات الفحل «دباوي» الذي يتنسب إليه «لورد نورث»، ويعد شارة تميز جديدة لإنتاج مزارع دارلي، والفوز هو السادس في مسيرة الجواد البالغ من العمر 4 سنوات، لكنه الأول من الفئة الأولى، ويأتي بعد أن حقق الفوز في آخر مشاركاته في سباق بريجادير جيرارد ستيكس (ج3) بمضمار هايدوك في السابع من الشهر الحالي.

وشارك في الشوط 7 خيول، وحقق الفائز زمناً قدره 2:05:63 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «أديب» (هاجاس/ماركواند)، وحل جواد جودلفين «بارني روي» (شارلي أبلبي/بيوك) في المركز الثالث.

وافتتح المهر «دارك فيشن» رصيد جودلفين في مهرجان رويال آسكوت 2020، بعد فوزه القوي بسباق رويال هانت كب (تكافؤ) لخيول الثلاث سنوات فما فوق على مسافة الميل، وخطف الفائز اللقب بعد اندفاعه المفاجئ في آخر فيرلونج من السباق بقيادة وليام بيوك الذي حاز الفوز رقم 24 في سباقات مهرجان رويال آسكوت، وإشراف مارك جونستون الذي ارتفعت حصيلته لتبلغ 46 فوزاً.

وبلغ زمن «دارك فيشن» 1.38.32 دقيقة، وقد أظهر الفائز سرعته العالية بالرغم من تمركزه وسط الخيول لغالبية السباق، وسرعان ما أتيحت له الفرصة، حيث طلب منه بيوك المراوغة وإظهار سرعته القصوى ليخطف اللقب من أمام الخيول المنافسة، وتفوق على «منتظم» (وليام هاجاس/دين أونيل) بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بفارق طول وربع الطول، بينما كان المركز الثالث من نصيب «بوغو» (شارلز هيلز/كيران شومارك).

واختتم الجواد «فجيرة برنس» للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، اليوم الثاني لمهرجان رويال آسكوت، بفوز إماراتي رابع، بعد فوزه بسباق كوبر هورس، تكافؤ، لمسافة 2800 متر، بقيادة أندريه إتزيني وإشراف روجر فاريان.

ونجح الجواد البالغ من العمر 6 سنوات، ابن الفحل «بيفوتال» بتسجيل الفوز الرابع في مسيرته التي تضمنت ست مشاركات ماضية، ويعود الجواد من فترة توقف قاربت العام منذ آخر مشاركاته التي كانت في مهرجان رويال آسكوت الماضي، حين حل بالمركز الثالث في سباق دوك أوف أدنبره ستيكس.

وشهد الشوط مشاركة 16 جواداً، دانت الصدارة فيه للفائز المنطلق من البوابة 16 والذي سجل زمناً بلغ 3:02:86 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني «سيلينو»، وحل «ألمانيا» بالمركز الثالث.