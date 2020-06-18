يحي عبدالكريم: لا يجوز عقد جمعية عمومية مشروطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



قال يحيى عبدالكريم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق انه لايجوز للرابطة المحترفين اشتراط الأجندة التي يتم التصويت عليها وطالما رمت الكرة في ملعب الأندية لتحديد كل شيء في العمومية غير العادية التي ستدعو لها.

وكانت الرابطة أعلنت اليوم عدم استكمال دوري الخليج العربي ودعت لجمعية عمومية لمناقشة مصير البطل والصعود والهبوط.

وقال عبد الكريم: إذا كانت الرابطة هي من ستحدد كل شيء فتعتبر جمعية عمومية مشروطة وهذا لا يجوز،وإذا كان هناك عدم استكمال للدوري وتتويج شباب الأهلي يجب أن يتبعه هبوط صاحب المركزين الثالث عشر والرابع عشر في الترتيب بدوري الخليج العربي وصعود الأول والثاني من دوري الأولى.