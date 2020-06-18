الرابطة تلغي الدوري والعمومية تقرر مصيرالبطل والصعود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم



قررت رابطة المحترفين عدم استكمال منافسات دوري الخليج العربي ، ودعت إلى عمومية غير عادية غداً الخميس لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019-2020 و2020-2021 والتنسيق مع مجلس إدارة إتحاد الكرة.

ودعا مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى عقد إجتماع طارىء، في السادسة مساء الغد أيضاً، وذلك للإطلاع على ما ستسفر عنه قرارات عمومية الرابطة، وما سيصدر من قرارات ستكون حاضرة على طاولة مجلس الإدارة الذي قد يحتاج إلى المصادقة والإطلاع على بعض القرارات.

وسيكون الثامن عشر من يونيو / حزيران مثيراً وتاريخياً،حيث سيشهد عقد الجمعية العمومية لأندية المحترفين في الساعة الرابعة عصراً، والتي سيكون على جدول أعمالها بندين في غاية الأهمية، يتمثل الأول في التصويت على مسألة تتويج شباب الأهلي المتصدر بلقب المسابقة رغم توقفها عند المحطة الـ 19 بسبب كوفيد 19،أما الجانب الآخر،فسيتعلق في التصويت على مقترح بتصعيد بطل ووصيف أندية الدرجة الأولى (الإمارات ودبا الحصن)إلى المحترفين في الموسم المقبل،ليكون عدد فرق الدوري 16 فريقاً.

ويتوقع أن تكون العمومية حامية وسيكون التصويت السري هو الفيصل في تحديد البطل ومسألة الصعود والهبوط.

الجدير بالذكر، أن صلاحية زيادة عدد الفرق في مسابقة المحترفين باتت في صلب مسؤوليات "الرابطة"، بعد التعديلات التي إدخالها على النظام الأساسي للإتحاد في العمومية الأخيرة، بعدما كانت في السابق تندرج تحت مظلة مسؤوليات إتحاد الكرة.

توزيع الأصوات

وبعد تحويل ملف حسم "قضية الموسم" بتتويج شباب الأهلي باللقب وتصعيد فريقين إضافيين إلى عالم المحترفين، تحولت كرة النار إلى ملعب المجالس الرياضية، التي وجدت نفسها في صلب الصراع على قرارات مصيرية وحاسمة، مما أدى إلى إجراء الكثير من عمليات التفاوض والشد والجذب من أجل البحث عن كيفية ضمان بعض الأصوات التي سيكون لها كلمة الحسم الأخيرة في العمومية.

وتمثل أندية العاصمة أبوظبي مركز القوة، حيث تمتلك 5 أصوات وهي العين والجزيرة والوحدة والظفرة وبني ياس، والتي لو نجحت في التكتل والتصويت بإتجاه واحد لأسهمت في تحديد البوصلة، خاصة لو وجدت بعض المساندة من أندية الشارقة الثلاث (الشارقة- كلباء- خورفكان) على سبيل المثال.

وتمتلك أندية دبي 4 أصوات في العمومية (شباب الأهلي-الوصل- النصر- حتا)،في الوقت الذي سيبحث كل طرف عن السعي لكسب وضمان الحصول على صوت الثنائي الفجيرة وعجمان اللذين قد يلعب تصويتهما دور كلمة الحسم في حال تساوت الأرقام.

أما السيناريو الأصعب الذي سيواجه العمومية اليوم، فسيكون في كيفية حسم المسألة، لو تم "التعادل" في الأصوات بحصول كل مقترح على 7 أصوات.