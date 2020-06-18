شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ.. أول بطل«شبح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان المشهد غريباً في ملعب"فيسير شتاديون"الخاص بنادي فيردربريمن،حين احتفل لاعبو بايرن ميونيخ بتثبيت مكانته زعيماً لألمانيا والتتويج بلقبه الثامن توالياً في الـ"بوندسليجا"والثلاثين في تاريخه أمام مدرجات صامتة.
وتحدثت الصحف الألمانية عن"البطل الشبح" والتتويج خلف أبواب موصدة، حيث أصبح بايرن ميونيخ أول ناد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى يتوج في زمن كورونا.
وفاز بايرن ميونيخ على مضيفه فيردر بريمن 1-صفر بهدف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وحقق فريق المدرب هانزي فليك فوزه السابع توالياً منذ استئناف الموسم ، في حين رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 31 في الـ "بوندسليجا" هذا الموسم محطماً سجله الشخصي حين سجل 30 هدفاً في كل من موسمي 2015-2016 و2016-2017. كما وبات في جعبته 46 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.
وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينجه :"نحن سعداء بهذا اللقب، يجب أن نتذكر أنه في الخريف كنا متأخرين بفارق سبع نقاط. لقد أعاد هانزي فليك الفريق إلى السكة ولعب كرة قدم جذابة تحقق الانتصارات".
وتابع "الاجواء كانت غريبة بتواجد ما يقارب 20 شخصاً فقد في المنصة، ولكنها كانت الطريقة الوحيدة لإنهاء البوندسليجا".
ولعب بايرن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 إثر طرد الكندي ألفونسو ديفيس لتحصله على إنذار ثان، علماً أن اللاعب جرى في المباراة بسرعة بلغت 36,51 كلم/ساعة وهو رقم قياسي في الدوري الألماني.
ثورة فليك
وحقق فليك، الذي استلم المهمة على رأس الجهاز الفني للعملاق البافاري في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، لقبه الأول على الاطلاق كمدرب، بعد أن رفع كأس الـ"بوندسليجا" اربع مرات كلاعب لصالح بايرن بين عامي 1985 و1990.
وقاد فليك (55 عاما) لقب كأس العالم عام 2014 في البرازيل كمساعد مدرب ليواكيم لوف مع منتخب المانشافت.
وحقق المدرب الألماني فوزه السادس والعشرين مع بايرن في 29 مباراة منذ توليه المهام.
ولم يكن يتوقع أحد تقريباً أن المدرب سيحقق موسماً قياسيًا، وينافس على تحقيق ثلاثية من الألقاب،لكن فليك أصبح ثالث مدرب لبايرن ميونخ، يُتوَّج باللقب بعد أن حصده كلاعب أيضاً، ليلتحق بقائمة تضم فرانز بيكنباور، وكوفاتش.
وقال رومينجه الرئيس التنفيذي لبايرن: «منذ تولي فليك قيادة الفريق، أصبحنا نلعب بطريقة جذابة وناجحة. يمكن أن ندين له بالفضل الكبير في ذلك».
وقبل تعيين فليك، كان المدرب يشتهر بالتخطيط والتحليل الدقيق للبيانات، لكنه لم يملك خبرة العمل كمدرب في الدوري الألماني، وحتى تعيينه كمساعد للمدرب كوفاتش في بداية الموسم كان مفاجأة.
ولم يكن التدريب ضمن الخيارات المطروحة قبل تعيينه في بايرن.
وعند إقالة كوفاتش خلال ابتعاد بايرن عن القمة، ووجود فوضى في الفريق، كان من المفترض أن يتولى فليك المسؤولية بشكل مؤقت لمدة مباراتين، قبل التعاقد مع مدرب من أصحاب الأسماء الكبيرة.
لكن بعد الفوز بمباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا، نجح فليك في التفوق (4-0) على بوروسيا دورتموند في الدوري، وبعد أسبوع واحد من انتصار ساحق (5-1) على آينتراخت فرانكفورت، بعد رحيل كوفاتش.
إعجاب كبير
وأبدت إدارة بايرن، إعجابها بعمل فليك، وأسلوبه الهجومي، وقررت استمراره لفترة أخرى، وفاز بايرن 5 مرات في 7 مباريات بالدوري، قبل الوصول للعطلة الشتوية.
ونجح فليك في إعادة توماس مولر، إلى موقعه المفضل خلف المهاجم، وتألق اللاعب المخضرم بتمرير 20 كرة حاسمة، أغلبها للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل هدف الفوز باللقب أمام بريمن.
وسجل مولر 7 أهداف حتى الآن واستعاد موقعه الأساسي، الذي فقده تحت قيادة المدرب كوفاتش.
وقرر فليك أيضًا، استبعاد جيروم بواتينج، الفائز بكأس العالم من خط الدفاع الأساسي، ليصبح أكثر صلابة رغم واقع إصابة غياب الثنائي لوكا هرنانديز، ونيكلاس شوله بسبب الإصابة.
ونجح بايرن في تحقيق سلسلة انتصارات؛ حيث فاز 13 مرة في 14 مباراة قبل أن ينتصر يوم الثلاثاء، ويؤكد عدم تأثره بالتوقف لمدة شهرين؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتوج بايرن بلقب الدوري، كما وصل لنهائي كأس ألمانيا حيث يواجه باير ليفركوزن في الرابع من يوليو/تموز وسجل رقمًا قياسيًا بإحراز 90 هدفا بعد 30 جولة.
كان فليك مدد تعاقده مع بايرن حتى 2023، وأثبت نجاحه بالفوز 25 مرة بأول 28 مباراة في كل المسابقات.
ومع قرب استئناف دوري أبطال أوروبا، فإنَّ أول موسم لفليك، قد يتحول من رائع لمذهل مع رغبة النادي البافاري في حصد الثلاثية.
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