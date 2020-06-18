علي جاسم: قانون مركز التحكيم يسري على الجهات المشهرة من الهيئة فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

وضع علي جاسم حسن رئيس قسم الشؤون القانونية بالإنابة في المؤسسة الاتحادية للشباب والمحكم المعتمد في مجال القانون الرياضي لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحاصل على الماجستير في القانون الرياضي، النقاط على الحروف، في ما يخص توضيح بعض بنود قانون مركزالإمارات للتحكيم الرياضي، مثار التساؤلات في الشارع الرياضي في أعقاب انفراد «الخليج الرياضي» بنشره أمس، كاشفاً عن أنه يسري على الجهات المشهرة من الهيئة العامة للرياضة فقط، ويلزمها بتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع قانون المركز.

وأضاف جاسم عضو ومقرر فريق عمل وضع القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي، المشكل من الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق: «القانون جاء مطابقاً لدستور الدولة الذي يجيز التحكيم، باعتباره أداة لفض المنازعات، وسيوفر وسيلة تحكيمية سريعة».

وعن السند التنفيذي بالنفاذ العاجل قال: «ما ينطبق على القرارات التحكيمية بشكل عام ينطبق على قرارات المركز، مع ملاحظة أن طبيعة النزاعات الرياضية تتطلب السرعة في اتخاذ القرار، كما أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع اللجوء إلى المحاكم العادية لفض المنازعات الرياضية، علاوة على لوائح اللجنة الدولية الأولمبية (الميثاق الأولمبي) الذي يقر للهيئات التحكيمية بالفصل في المنازعات الرياضية بصورة حصرية وملزمة لإطرافها، ومباشرة المركز عمله جاء في وقته، خاصة أننا على مشارف انتخابات تشكيل مجالس إدارات الاتحادات للدورة الأولمبية المقبلة (2020-2024).

وعن كيفية حل المنازعات المتعلقة بوجود إشكاليات قانونية وإدارية وفنية ومالية للجهات العاملة في القطاع الرياضي في الوقت الحالي قال: «حتى الوقت الحالي في حالة نشوء نزاع تلجأ الجهات العاملة إلى تقديم مراجعاتها أمام الهيئات شبه القضائية ضمن إطار كيانها داخل الاتحادات، ولكن تلك الهيئات شبه القضائية غالباً ما تكون معينة من قبل الجهة العاملة، وبالتالي تعتبر جهة غير مستقلة، وطرق الطعن بأحكام الهيئات شبه القضائية يعتبر شبه معدومة، وهنا يأتي الدور المهم لمركز التحكيم ليسد هذا الفراغ من خلال الطعن على قرارات الجهات العاملة لديه وذلك على مرحلتين وهما: غرفة التوفيق الرياضي: الهيئة المشكلة لتسوية المنازعة بطريق ودي، وغرفة التحكيم الرياضي الابتدائية: غرفة تحكيم المنازعات الرياضية التي ترفع إليها مباشرة ولم يكن قد صدر بشأنها قرار وفق ما تحدده القواعد الإجرائية».