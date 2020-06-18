علي الحوسني: إلغاء الموسم أفضل للجميع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد علي الحوسني حارس مرمى عجمان، استمراره مع ناديه في الموسم المقبل، مشيراً إلى عدم انشغاله بالعروض من الأندية التي ترغب في ضمه وأنه في وضع جيد مع عجمان.

ويمتد عقد الحوسني مع عجمان لثلاثة مواسم مقبلة، وكان انتقل من الوحدة على سبيل الإعارة لموسم واحد ثم وقع عقداً رسمياً لثلاثة مواسم، وخاض مع الفريق في الموسم الحالي 23 مباراة في دوري الخليج العربي وكأس المحترفين.

وقال الحوسني الذي قدم مستويات مميزة مع عجمان قبل توقف المنافسة لـ «الخليج الرياضي»: إلغاء الدوري من مصلحة الجميع، ولكن بدون تتويج

بطل في ظل تنازع الصدارة بين عدد من الفرق، هناك عدد من الأسباب تدعم هذا الرأي في مقدمتها الظروف التي أحدثتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فترة الصيف ما يصعب من تكملة الموسم.

وعن بداياته مع كرة القدم التي ارتبطت بشقيقه عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة الحالي قال: «مشواري مع كرة القدم وحراسة المرمى ارتبط بشكل وثيق مع شقيقي عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة الحالي، بدأنا معاً في المراحل السنية في قلعة الملك قبل الانتقال في عمر 11 سنة إلى مدرسة الكرة وأكاديمية نادي الوحدة في أبوظبي، وفي قلعة العنابي تحولت من لاعب مدافع إلى حراسة المرمى لسببين الأول تلقي نصيحة من عبدالرحمن الجمال مدير مدرسة الكرة بالوحدة، ورغبتي في التألق في هذا المركز كما فعل شقيقي عادل، واستمر التنافس بيننا حتى تصعيدنا إلى الفريق الأول وبعد ذلك ذهب هو إلى الشارقة وأنا اخترت عجمان».

وينصح الحوسني حراس المرمى في المراحل السنية بأهمية مشاهدة المباريات ومتابعة حراس مرمى دورينا وحراس المرمى في العالم للاستفادة من مهاراتهم وتجاربهم، كما أوصى حراس المرمى الصغار بأهمية تخيل المباراة قبل خوضها مع التركيز على كيفية التصدي للكرات الصعبة ودراسة طريقة لإتعاب المهاجم المنافس.