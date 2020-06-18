(كاس) تنظر استئناف الجزيرة ضد تياغو نيفيز في أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

كشفت صحيفة «سوبر سبورت» البرازيلية أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، ستعقد يوم 25 أغسطس المقبل، جلسة الاستماع الأخيرة لنادي كروزيرو في ما يتعلق بانتقال لاعب خط الوسط تياغو نيفيز إلى النادي البرازيلي، وذلك بناءً على الدعوى التي رفعها نادي الجزيرة والتي وصلت إلى محكمة الاستئناف، وهي الحالة الأخيرة من القضايا التي هي قيد النظر في الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا).

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر يوليو من العام الماضي، قد برأ نادي كروزيرو من تهمة التعاقد غير المشروع مع تياغو نيفيز بعد القضية التي رفعها نادي الجزيرة بشأن التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي في عام 2017 والتي طلب فيها الجزيرة تعويضاً بمبلغ 9 ملايين يورو.