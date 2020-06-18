«جودلفين» تتطلع للقب سادس في كأس الذهب بـ«رويال آسكوت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

يتطلع جواد جودلفين «كروس كاونتر» لإهداء الإسطبل الأزرق اللقب السادس تاريخياً في سباق «كأس الذهب» لمسافة 4000 متر المخصص لخيول «جروب 1» الذي يجري الخميس في الشوط الخامس ضمن ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق الذي انطلق أمس الأول، ويمتد في نسخته الـ 309 حتى 20 يونيو الجاري ويضم 36 من أقوى الأشواط.

ويضم اليوم الثالث للمهرجان 7 أشواط، أبرزها «كأس الذهب»، وتبدو حظوظ بطل «ملبورن كب» 2018 «كروس كاونتر» بإشراف شارلي آبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل، قوية في منح جودلفين لقبها السادس في «كأس الذهب»، بعد أن نجحت خيول الإسطبل الأزرق في انتزاع اللقب في 5 مناسبات، استهلت بثنائية لـ «كيف ترى» بالفوز في نسختي 1998 و2000، واتبعت في 2004 مع الجواد «بابينيو»، و2012 مع الجواد «كالور فيجين»، والتي جاءت مكملة لانتصارين سبق أن تحققا بشعار الخيول المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي جاءت في هذا الشوط قبل تأسيس جودلفين، وسجلت باسم الجواد «سديم» البطل المتوج بلقبي نسختي 1988 و1989.

كما تعول آمال جودلفين في «كأس الذهب» على الجواد «مونلايت سبريت»، الذي سبق له الحلول رابعاً العام الماضي في سباق «كوينز فاز» لخيول «جروب 2»، وتصطدم طموحات ممثلي الإسطبل الأزرق بتواجد قوي لخيول المسافات الطويلة، يبرز منها بطل النسختين الأخيرتين «سترادي فيرياس» الذي يشرف على تدريبه جون جودسون، ويتولى قيادته الفارس المخضرم فرانكي ديتوري الذي سبق له قيادته للفوز في نسختي 2018 و2019.

وتتطلع مهرة جودلفين «فاينال سونج» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وقيادة الفارس وليام بيوك، إلى تقديم أداء طيب، والفوز في سباق «جيرسي ستيكس» الذي يجري في الشوط الثالث المخصص لخيول «جروب 3» لمسافة 1400 متر.

وتستند «فاينال سونج» في قدرتها لتحقيق الفوز إلى مسيرة استهلتها العام الماضي بانتصارٍ رائع على ذات المضمار في «آسكوت» بفارق 5 أطوال عن أقرب منافسيها، قبل أن تعود إلى ذات المضمار وتحتل في مهرجان «رويال آسكوت» المركز الثالث في سباق «كوين ماري ستيكس» الذي خصص حينها لفئة «جروب 2»، كما استهلت ابنة الفحل «دارك أنجل» الموسم الحالي بنتائج مبشرة، سواء في دبي أو السعودية، من ضمنها مركز ثالث في «الديربي السعودي» على الأرضية الرملية في فبراير، قبل أن تقدم أداءً جسوراً لدى عودتها للسباقات الأوروبية، وتحل رابعة في سباق «1000 جينيز» البريطاني الذي جرى في السابع من الشهر الجاري على مسافة الميل (1600 متر) في مضمار نيوماركت.

وتواجه مهرة جودولفين 15 من نخبة جياد مسافة 1400 متر، يبرز منها المهر «ملثم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجير فارن وقيادة الفارس جيم كرولي، في ظل المستويات التي قدمها «ملثم» على مدار مسيرته التي تضم أربعة سباقات، من ضمنها انتصاران على ذات المسافة في المضامير البريطانية، استهلهما في أغسطس الماضي بالفوز بسباق «بريتش ستاليون ستدس» على مضمار «يورك»، وأكملهما في سبتمبر بالفوز على مضمار «دونكاستر».

وتعول إسطبلات جودلفين في الشوط الثالث «وولفرتون سيتكس» المخصص لخيول فئة «ليستد» لمسافة 2000 متر، على اثنين من الجياد التي يشرف عليها المدرب العالمي سعيد بن سرور، يتقدمها الجواد «دريم كاسل» الذي سبق له تحقيق نتائج طيبة، من ضمنها فوزه في 2019 بسباق «جبل حتا» ضمن أمسية «سوبر ساترداي» والمخصص لخيول «جروب1»، وأتبعها بحلوله رابعاً في ذات السباق في وقت مبكر من هذا العام وإنما على مسافة 1800 متر.

ويعود جواد جودلفين «ماونتن هنتر» للعام الثاني على التوالي إلى سباق «وولفرتون ستيكس»، بعد أن حل في المركز السابع في نسخة العام الماضي، إلا أن جواد جودلفين أكثر جاهزية لخوض سباق هذا العام، على أثر مشاركة مثمرة في سباقات كرنفالكأس دبي العالمي 2020.