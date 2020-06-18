شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للرياضات الشتوية» يسعى لإقامة بطولة دولية في الـ«سكي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن تغيير مسمى الاتحاد من الرياضات الجليدية، إلى الرياضات الشتوية، مطلع الأسبوع الجاري، سيتبعه العديد من الخطوات والإجراءات في ضم عدة رياضات جديدة تحت مظلته، واستحداث أكثر من مسابقة، والموافقة على إشهار أندية عدة، وتنظيم العديد من ورش العمل والدورات التأهيلية لصقل الكوادر في مختلف الألعاب الجديدة.

وقال الظاهري إنه بعد تغيير مسمى الاتحاد تم ضم رياضة الـ«سكي»، وسيتم أيضاً ضم من 3 إلى 4 رياضات أخرى في مقدمتها «السنو بورد» تحت مظلة الاتحاد الاماراتي، الذي سيكون له تبعية تلقائية للاتحاد العالمي لرياضات «السكي والمنحدرات الجليدية»، وكان من ضمن شروط اعتمادها تغيير مسمى الاتحاد الإماراتي من اتحاد الرياضات الجليدية إلى اتحاد الرياضات الشتوية، للحصول على العضوية التي تضمن للاتحاد الاستمرار في كل الألعاب الجليدية، والشتوية.

وذكر أن الاتحاد سينظم بطولة دولية في الـ«سكي» الموسم المقبل، لأن تثبيت العضوية يتطلب تنظيمه لبطولة دولية، مؤكداً أنه سيتم إطلاق ورش عمل ودورات تأهيلية للحكام، والمدربين، والإداريين، وسيتم السماح للمواطنين بالالتحاق بها.

وقال: على المستوى المحلي، ومن خلال التوجه الجديد، سيتم توفير البيئة المناسبة للرياضيين من أبناء الدولة في اللعبة الجديدة التي نملك فيها مواهب كثيرة، وستكون لنا الريادة فيها بمنطقة الشرق الأوسط فنياً، وإدارياً، كما الحال في هوكي الجليد، حيث إن الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك عضوية كاملة بصوتين في المنظمة الدولية، ومن خلال المسمى الجديد سيسمح لمواهبنا بالمشاركة في البطولات الخارجية، وتمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات، وسيتم تشكيل منتخب لكل رياضة جديدة تنضم إلينا، وسنوفر الأجهزة الفنية من المدربين، مع تنظيم المسابقات المحلية التي تدعم مساعيهم في الاستعداد.

وعن انضمام أندية جديدة في الألعاب الرياضية المستحدثة، قال إن الاتحاد تلقى حتى الآن طلبات عدة من أندية بدبي، في مقدمتها طلب من نادي متزلجي الإمارات، وسيتم استكمال إجراءات الإشهار، والتأسيس معها جميعاً.

وعن الجديد في الساحة الدولية لهوكي الجليد، قال الظاهري إنه سيشارك في 22 يونيو/ حزيران الجاري في اجتماع الاتحاد الدولي لهوكي الجليد «عن بعد»، لبحث إعادة جدولة البطولات القارية، والعالمية، وإعادة انتخاب رئيس الاتحاد الدولي والتجديد للكونجرس الحالي لمدة عام واحد، على أن تجرى الانتخابات الجديدة في العام المقبل.

وعن ترتيبات عودة اللاعبين للتدريب في الصالات ذكر أنه وفقاً للبرنامج المعتمد في مجلس أبوظبي الرياضي، فإن لعبة هوكي الجليد ستعود في أوائل أغسطس/ آب المقبل، ضمن رياضات المرحلة الثانية التي يسمح لها بالعودة للتدريبات وفق الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة، علماً بأن المرحلة الأولى تشمل الألعاب التي تقام في المناطق المفتوحة وعلى رأسها الفروسية، وأضاف: «أما نحن فسنكون بالمرحلة الثانية وقد وضعنا تاريخاً مبدئياً للعودة في 7 أغسطس/ آب المقبل».