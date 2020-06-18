الحمرية يوافق على إعارة عبده للتعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق التعاون مع اللاعبين راشد بربر، ووليد مراد، وعيسى المرزوقي للانضمام إلى الفريق في انتظار التوقيع الرسمي كما ينتظر أن يطلب استعارة اللاعبين عبدالله الصرومي ومحمد سعيد من نادي الإمارات إلى جانب اللاعب علي عبده من الحمرية وهو من مواليد الدولة، ويجيد اللعب في وظيفة الارتكاز إلى جانب بقية وظائف الوسط.

وقال ماجد المهيري مشرف فريق العنابي أن ناديه لا يمانع إعارة عبده للتعاون،مشيراً إلى أنهم تسلموا خطابا بالفعل من التعاون في هذا الخصوص وقال إن اللاعب بنسبة كبيرة سينتقل للأزرق ووصفه بأنه لاعب جيد وصغير السن وذكر أن عبده مرتبط بعقد مع العنابي مدته ثلاثة أعوام، ويرغب عارف شلنك مدرب التعاون في بناء فريق جيد وفقاً للإمكانات المتاحة بالنادي وفي تحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل كما يسعى إلى النجاح ووضع بصمته من خلال موقع الرجل الأول في الجهاز الفني بعد أن عمل مدرباً ًمساعداً في ثلاثة أندية من قبل، ويجد المدرب الجديد تعاوناً كبيراً من إدارة النادي الأزرق التي تسعي هي الأخرى إلى قيادة النادي لتحقيق طفرة في دوري الأولى العام المقبل.