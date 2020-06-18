تحديد مواعيد نصف نهائي كأس الملك في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم 12 سبتمبر المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع في نصف النهائي النصر بمضيفه الأهلي في جدة، والهلال بأبها في الرياض، وينتظر أن يقام النهائي في منتصف الشهر ذاته.

ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إنهاء الموسم الكروي 2019-2020 قبل نهاية سبتمبر المقبل حتى يتسنى للأندية المشاركة آسيويا وكذلك المنتخب الأول فرصة الدخول في الاستحقاقات المقررة على صعيد دوري الأبطال وتصفيات كأس العالم.

وينتظر أن تصدر رابطة دوري المحترفين جدول الجولات الثمانية المتبقية من الدوري بحيث تقام جولتان في كل أسبوع.

وكان الاتحاد قد أعلن استئناف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل بعد قرار السماح باستئناف النشاط الرياضي في السعودية الذي توقف منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين صدر بروتوكول صحي خاص بعودة التدريبات التي تنطلق الأحد المقبل وبروتوكول آخر بالمباريات يتضمن التشديد على التقيد بعدم المصافحة أو استبدال الملابس بين اللاعبين بعد المباريات وحث البروتوكول حكام تقنية الفار على الالتزام بلبس الكمامات طوال وقت المباريات ورفع درجات التعقيم والتظهير لجميع مرافق الملعب والوسائل المساعدة أثناء المباريات.