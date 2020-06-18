شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مواعيد نصف نهائي كأس الملك في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم 12 سبتمبر المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع في نصف النهائي النصر بمضيفه الأهلي في جدة، والهلال بأبها في الرياض، وينتظر أن يقام النهائي في منتصف الشهر ذاته.
ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إنهاء الموسم الكروي 2019-2020 قبل نهاية سبتمبر المقبل حتى يتسنى للأندية المشاركة آسيويا وكذلك المنتخب الأول فرصة الدخول في الاستحقاقات المقررة على صعيد دوري الأبطال وتصفيات كأس العالم.
وينتظر أن تصدر رابطة دوري المحترفين جدول الجولات الثمانية المتبقية من الدوري بحيث تقام جولتان في كل أسبوع.
وكان الاتحاد قد أعلن استئناف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل بعد قرار السماح باستئناف النشاط الرياضي في السعودية الذي توقف منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين صدر بروتوكول صحي خاص بعودة التدريبات التي تنطلق الأحد المقبل وبروتوكول آخر بالمباريات يتضمن التشديد على التقيد بعدم المصافحة أو استبدال الملابس بين اللاعبين بعد المباريات وحث البروتوكول حكام تقنية الفار على الالتزام بلبس الكمامات طوال وقت المباريات ورفع درجات التعقيم والتظهير لجميع مرافق الملعب والوسائل المساعدة أثناء المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد مواعيد نصف نهائي كأس الملك في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.