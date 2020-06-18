شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يترقب قرعة نهائيات كأس آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسحب غداً الخميس قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، والتي ستنظم في البحرين خلال الفترة من 25 إلى 12 ديسمبر المقبلين بمشاركة 16 منتخباً.

وتأهل منتخب الإمارات للناشئين إلى النهائيات بعد تصدره المجموعة السادسة التي ضمت منتخبات قرغيزستان المستضيفة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية على العراق 1 - 0، وقرغيزستان 2 - 1، ولبنان 4 - 1.

وستقام القرعة بنظام الاتصال المرئي عن بُعد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية نتيجة جائحة كورونا، بمشاركة مسؤولي إدارة المسابقات بالاتحاد القاري وممثلي المنتخبات المشاركة.

وبحسب نظام القرعة سيتم تقسيم الـ 16 منتخباً على أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي رسمياً للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2021 المقرر في بيرو.

وصُنفت المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات بحسب نتائج النسخة الماضية للبطولة التي أقيمت في ماليزيا، وجاء منتخب البحرين «مستضيف البطولة» على رأس المجموعة الأولى مع منتخب اليابان حامل اللقب، ومنتخب طاجيكستان وصيف النسخة الماضية عام 2018، ومنتخب كوريا الجنوبية التي حصلت على المركز الثالث في النسخة الماضية في المستوى الأول من التصنيف، في حين ضم المستوى الثاني منتخبات كوريا الشمالية، أستراليا، إندونيسيا وعمان، أما المستوى الثالث، فيضم منتخبات الهند وإيران واليمن والسعودية، فيما ضم المستوى الرابع منتخب الإمارات والصين وأوزبكستان وقطر.