شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إقامة الدوري الجديد بنظام المجموعتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت اجتماعات أندية الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح الأندية بأن ينتهي الدوري الحالي في شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أن يقام الدوري في الموسم المقبل بنظام المجموعتين، وهو ما وافق عليه النادي الأهلي ممثلاً بمحمود الخطيب رئيس النادي خلال اجتماعه مع الجبلاية، بحيث ينتهي الدوري الجديد في شهر يونيو أي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

في المقابل، رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هذا الاقتراح من حيث المبدأ، وتمسكت بإقامة الدوري الجديد بشكله العادي إلا إذا اضطرت اللجنة لهذا الأمر وأصبح هو الخيار الوحيد قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة عقدت مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الإعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرةـ وكشف خلاله وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال صبحي، إن إتاحة بدء المنافسات الرسمية، لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو المقبل.

وأوضح وزير الرياضة، أن الأندية ستحصل على فترة إعداد لمدة شهر قبل استئناف الدوري أواخر يوليو أو مطلع أغسطس المقبل على أقصى تقدير، وفق الإجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط.

وكشف الوزير عن ضوابط عودة نشاط اتحاد كرة القدم، وعلى رأسها رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين مع تطبيق القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات، والتباعد الجسدي لكافة عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوى بالإضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية، فضلاً عن الخطوات المتبعة في حال الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان، بجانب الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد، والتوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة.