شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عن فريق رايد إكستريم قبل انطلاق سباق رالي داكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مملكة البحرين عن فريقها الجديد والسيارة الجديدة التي ستشارك من خلالهما للمرة الأولى في سباق رالي داكار العام المقبل، ويحمل الفريق الجديد اسم «البحرين رايد إكستريم»، ويمثّل أحدث مساهمة لمملكة البحرين في عالم رياضة السيارات، ويأتي ذلك عقب إطلاق شركة برودرايف إنترناشونال من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، حيث تجسد الشركة الجديدة مشروعاً مشتركاً مع شركة برودرايف البريطانية لصناعة السيارات.

وتم بناء سيارة فريق البحرين رايد إكستريم للمشاركة في سباق رالي داكار ضمن فئة T1، وذلك اعتماداً على خبرة شركة برودرايف الواسعة ضمن أعلى مستويات رياضة السيارات العالمية على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وتماشياً مع قوانين رالي داكار الجديدة والتضاريس المحتملة لمسار السباق عام 2021، اختار الفريق تصميم سيارة رباعية الدفع بمحرك ذي 6 أسطوانات وشاحن توربيني مزدوج بسعة 3.6 ليتر. ويجري تطوير السيارة والمحرك في شركة برودرايف منذ منتصف عام 2019، ويتم حالياً تجميع السيارة في مدينة بانبوري في المملكة المتحدة.

وستكون سيارة فريق البحرين رايد إكستريم مميزة بتصميمها، حيث تأتي السيارة بلون أحمر يخطف الأنظار، وتصميم متميز من شركة «كالوم» برئاسة إيان كالوم، والذي يعدّ أحد أبرز رواد تصميم السيارات في العالم منذ 30 عاماً.

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