«دبي الرياضي» يشيد بجهود اتحاد الجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى مجلس دبي الرياضي، على الجهود المبذولة من قبل اتحاد الإمارات للجولف، في سبيل إظهار ملتقى عودة الجماهير الرياضية إلى الملاعب، في ظل جائحة فيروس «كورونا» بالصورة المطلوبة، والمساهمة الفاعلة في التنفيذ الدقيق لكافة الإجراءات الاحترازية لحماية ممارسي الرياضة، والتي كان لها الأثر البالغ في نفوس الجميع مع عودة ممارسة النشاط الرياضي، والذي إن دل، فيدل على حرص اتحاد الجولف الدؤوب على تعزيز مكانة دبي كأفضل الوجهات الرياضية العالمية، واستضافتها لكبرى الملتقيات الرياضية.

جهود مميزة

وجاء ذلك في رسالة رسمية توجه بها مجلس دبي الرياضي إلى اتحاد الجولف، حرص من خلالها المجلس على الإشادة بالجهود المبذولة من قبل اتحاد الجولف، والمتعلقة بتذليل كافة العقبات المتعلقة بعودة النشاط الرياضي في أندية دبي منذ إبريل الماضي، والعمل الدؤوب للاتحاد من خلال المراقبة الدورية وعبر جولات تفقدية إلى الأندية تهدف إلى التأكد من العودة الآمنة للنشاط اليومي لأعضاء الأندية رغم خصوصيتها بلوائحها وعضوية منتسبيها لممارسة التدريب، وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة من قبل الجهات المعنية بهذا الخصوص، والالتزام التام بالإجراءات الحكومية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والجهات الحكومية المعنية، ومجلس دبي الرياضي، وكل وفق اختصاصه.

وقال خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجولف مدير المنتخبات الوطنية: «التعاون الوثيق لمجلس دبي الرياضي، كان من ثماره في إبريل الماضي، الاستجابة إلى رغبة الاتحاد، في العودة التدريجية لأندية الجولف في دبي، لممارسة نشاطها الرياضي، مع وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تسمح بالعودة الآمنة لجميع ممارسي هذه الرياضة، على أن تقتصر العودة على الأعضاء والمنتسبين، وللتدريبات بصورة حصرية».