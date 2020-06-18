شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعداد الذهني» استراتيجية هامة قبل خوض بطولات الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحرص لاعبو رياضة الجوجيتسو على تطبيق استراتيجيات تدريب متنوعة تضمن لهم الاستعداد جيداً للمنافسات والبطولات، ويشمل ذلك حصص التدريب الذهني التي تحمل أهمية قصوى في مساعدة الرياضيين على تطبيق نهج تنافسي وتكتيكي مركز يساعدهم على بلوغ مستوى عالٍ من الكفاءة البدنية والفنية خلال المنافسات الرسمية.

كما يسهم الاستعداد الذهني في تعزيز ثقة ممارسي الجوجيتسو بمهاراتهم وجاهزيتهم البدنية، وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات أثناء المنافسات، إلى جانب حشد طاقاتهم وتسخيرها بالشكل الأمثل لإحراز الانتصارات.

وأكد البطل فيصل الكتبي أن الجاهزية النفسية للاعب الجوجيتسو بنفس قيمة الاستعداد البدني وتنمية المهارات، وشدد على أن إحراز النصر في المنافسات مرهون بمدى ثقة اللاعبين بقدراتهم واستعدادهم الذهني بالإضافة إلى مستوى جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وقال: «عندما يكون اللاعبون في أتم الاستعداد من الناحية الذهنية، ستكون لديهم قدرة أكبر على التركيز أثناء خوض المنافسة على البساط، كما يؤدي الاستعداد الذهني والنفسي دوراً كبيراً في تحسين قدرة الرياضيين على التعافي بوتيرة أسرع، بالإضافة إلى ضمان استعدادهم بشكلٍ أفضل لخوض مزيد من التحديات المُقبلة».

ويعتقد الكتبي، الذي شارك كمُدربٍ في بطولة الجوجيتسو التنشيطية التي استضافتها العاصمة أبوظبي أخيراً، بأنه يتوجب على المدرب فهم طبيعة اللاعبين الذين يُشرف عليهم، ومساعدتهم على الاستعداد بشكل فردي.

وبدروها تقول نور الهرمودي: «ينبغي على مُمارسي الجوجيتسو التحلي بدرجة التركيز الذهني المطلوبة حتى يتسنّى لهم استكمال التمارين بكامل طاقتهم، ويُعتبر التصميم على إحراز النصر الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للاعب خلال المباريات. وبالنسبة لي فأنا أركز أثناء خوض النزالات في أي بطولة على مباشرة النزال بأسلوب يعزز من التأثير على منافستي، والتفوق عليها من الناحية النفسية والفنية، من حيث كسب النقاط، وفرض هيمنتي أثناء النزال».