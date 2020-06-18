كلباء يكرم «خط الدفاع الأول»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت إدارة نادي اتحاد كلباء بتكريم الطاقم الطبي بمستشفى كلباء «خط الدفاع الأول» تقديراً لجهودهم المضنية في مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها.

وكانت الزيارة متمثلة بالدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله عبدالرزاق المدير المالي، ويعقوب يوسف الأميري المدير الإداري، وكان في استقبالهم سعيد أحمد الوالي مدير مستشفى كلباء والدكتورة لمياء راشد الزعابي نائبة المدير لشؤون الأطباء، وتخلل الزيارة تقديم هدايا رمزية للعاملين في الحقل الطبي للتعبير عن شكرهم على ما يقومون به من أعمال جليلة من أجل سلامة وصحة المجتمع.

وأكد خالد الزعابي التزامهم التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررتها أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، والتعاون مع الجهات المختصة لسلامة المجتمع وأمنه، لافتاً إلى أن النادي أطلق مؤخراً عدداً من الحملات لتوزيع الكمامات والقفازات الطبية وأدوات التعقيم على قطاع العمال في المناطق الصناعية والسكنية بمدينة كلباء والساحل الشرقي.

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