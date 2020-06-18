1650 مشاركاً في الدورات التدريبية لاتحاد غرب آسيا البارالمبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

اختتم الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا برنامج الدورات التدريبية الافتراضية القصيرة من خلال برنامج الاتصال المرئي زووم، والذي نظمه الاتحاد في الفترة من 25 إبريل الماضي إلى 15 يونيو الحالي بمشاركة 1650 مشاركاً من الحكام والمدربين والإداريين واللاعبين والمهتمين برياضة أصحاب الهمم. وتم خلال البرنامج تنظيم 14 دورة تدريبية بمشاركة 13 محاضراً دولياً وخبراء في التحكيم.

جاءت هذه الدورات ترجمة لأهداف واختصاصات الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وحرصه على تطوير وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بمنطقة غرب آسيا وتطوير قدرات الرياضيين من ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وما يشهده العالم من توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا، والتعرف إلى المستجدات الخاصة بقواعد وقوانين الألعاب الرياضية المختلفة لأصحاب الهمم.

وأعرب المشاركون في الدورات الافتراضية عن شكرهم للدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد والدكتور مصباح إبراهيم جعفر الأمين العام للاتحاد والى أعضاء المكتب التنفيذي على ما يبذلونه من جهد للارتقاء برياضة أصحاب الهمم في المنطقة كما أعربوا عن سعادتهم الغامرة بمشاركتهم في هذه الدورات والاستفادة التي عادت عليهم.

وأكد الدكتور عبدالرزاق بني رشيد أن برنامج الدورات التدريبية الافتراضية إنجاز جديد يضاف إلى سجلات العمل والجانب التأهيلي للكوادر الرياضية والإدارية في منطقة غرب آسيا، والذي يحرص الاتحاد دائماً على رفد مسيرته بإنجازات علمية وأكاديمية وتأهيلية.

وأكد الدكتور مصباح جعفر أن توقف النشاط الرياضي في الأشهر الماضية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المنطقة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كان وراء توجه الاتحاد لإطلاق برنامج الدورات التدريبية الافتراضية القصيرة عن بعد، مؤكداً حرص الاتحاد على تطوير وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بمنطقة غرب آسيا.