شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العراقي يجدد تمسكه بكاتنيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
جدد رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، تمكس الاتحاد بمدرب المنتخب العراقي الأول، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش.
وقال بنيان: «إن كاتانيتش مدرب متصدر لمجموعته في التصفيات الآسيوية المزدوجة وليس من المنطقي التخلي عنه في هذا الوقت».
وأضاف أن الاتحاد العراقي ليست لديه أي نية تذكر لتغيير كاتانيتش، خصوصاً أن الأخير متمسك بعمله مع الاتحاد، وهو على تواصل دائم مع لاعبي المنتخب العراقي.
وأضاف: «المدرب متعاون جداً وشعرت بأن لديه انتماء للعراق وتنازل عن نصف راتبه بسبب أزمة كورونا دون تردد»، مضيفاً: «الأزمة الاقتصادية أثرت فينا لكن ستحل الأمور المالية قريباً».
من جانب آخر، قال أمين سر الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان: «الاتحاد الفيتنامي، وافق على تأمين مباراة ودية مع المنتخب العراقي قبل التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث من المؤمل أن تقام المباراة في الثامن من أكتوبر المقبل على الأراضي الفيتنامية كونها قريبة من هونج كونج التي سيواجه منتخب العراق منتخبها في الثالث عشر من الشهر ذاته في مباراة رسمية ضمن تصفيات كأس العالم».
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