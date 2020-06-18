العراقي أحمد راضي يتجاوز مخاطر «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال أن النجم الكروي أحمد راضي بخير وصحته مستقرة ويتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال درجال في بيان لوزارة الشباب والرياضة، إن الحالة الصحية له مطمئنة تماماً، عقب آخر اتصال هاتفي معه ومع الطاقم الطبي المشرف الذي أكد تجاوز أحمد راضي المرحلة الحرجة وهو الآن بحالة صحية جيدة.

وثمن درجال الجهود الكبيرة التي «تبذلها الطواقم الطبية العاملة في مستشفى النعمان والمسؤولية الكبيرة والمهنية العالية التي يتعاملون بها مع جميع المرضى»، راجياً من الله أن تتم السيطرة على الوباء قريباً ويتجاوز العراقيون وباء الفيروس.

على صعيد آخر، نشر أحمد راضي على صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وكتب عليها «يا عراقيين.. كفيتوا ووفيتوا»، وهي بمثابة رسالة شكر إلى كل الذين وقفوا معه في هذه المحنة الصعبة.