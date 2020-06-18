شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك أبوظبي» والأولمبياد الخاص يطلقان برنامج «الشركاء المتحدون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي برنامج «الشركاء المتحدون»، وهو برنامج افتراضي لدعم اللياقة البدنية يهدف إلى توفير منصات تدعم الرياضيين ضمن الأولمبياد الخاص، لمواصلة الأنشطة الرياضية والبدنية من المنزل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام قسم الرياضة واللياقة في جامعة نيويورك أبوظبي بدعم المجتمع من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتبني نمط حياة صحي ونشط، إضافة إلى تعزيز التنوع والاندماج داخل مجتمع الجامعة وخارجه.

وسيقدم الطلبة الرياضيون جلستين في الأسبوع، لتعزيز اللياقة البدنية مع رياضيي الأولمبياد الخاص، حيث بدأ البرنامج التجريبي بمشاركة 16 طالباً من جامعة نيويورك أبوظبي، للتدرب مع 17 رياضياً من الأولمبياد الخاص، والذين تتراوح أعمارهم من 9 حتى 32 عاماً.

وقال بيتر ديتشي العميد المساعد لشؤون الطلاب ومدير قسم ألعاب القوى في الجامعة: إن برنامج «الشركاء المتحدون» يعد استكمالاً للتعاون والشراكة المثمرة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، هذه الشراكة التي بنيت على النجاح الذي تحقق خلال دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والتي شاركت جامعة نيويورك أبوظبي في استضافتها.

من جانبه، قال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: يسعدنا التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي في هذا البرنامج المميز، إلى جانب العديد من البرامج الأخرى التي تحمل ذات الرؤية والأهداف، وهو الدمج الاجتماعي الفاعل والكامل، ونحن ممتنون لاستجابة الجامعة والطلاب تجاه الوضع الحالي، والعمل معنا للخروج ببرنامج «الشركاء المتحدون» الذي خلق رابطاً قوياً بين الطلاب في الجامعة والرياضيين من أصحاب الهمم وذوي التحديات الذهنية.

من جهتها، قالت خولة بارلي خبيرة تطوير المبادرات في الأولمبياد الخاص الإماراتي: إن طلاب جامعة نيويورك أبوظبي خاضوا دورات تدريبية مع الرياضيين في الأولمبياد الخاص قبل إطلاق البرنامج، والذي ينسجم مع مختلف تعليمات التدريب، والتعلم عن بعد، وسنحرص طوال فترة البرنامج على جمع البيانات والمعلومات، لوضع أفضل الممارسات في سبيل تطوير البرامج الافتراضية الموحدة في المستقبل.