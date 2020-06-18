مرتضى منصور يعلن تفاصيل اجتماعه مع مسئول كبير في الدولة.. ويؤكد: فتح المساجد أولاً قبل إعادة الدوري

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ما أثير حول إعادة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ورد على سؤال الإعلامي أحمد موسي حول ذلك الأمر قائلا:” افتح المساجد الأول وبعدين افتح الملاعب”، مشيراً إلى أن الدولة تتخوف على الشعب أكثر من الشعب نفسه.

وأضاف مرتضي منصور، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسي، على قناة صدي البلد، أن على معول من أهم لاعبي الأهلي وبن شرقي وغيرهم، فهل مطارات دولهم فتحت أبوابها، مشيراً إلى أن هناك 14 نادياً يرفضون عودة الدوري الممتاز، قائلا:” الأندية بيكحوا معندهمش فلوس لأن الشركة الراعية مش هتديك فلوس والدوري متوقف”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأوضح مرتضى منصور، أن وزير الشباب والرياضة علق على إيردات الأندية، قائلا:”الوزير قال 4مليون جنيه طيب الرقم ده ممكن ياخد لاعب أو أثنين، ورئيس وزراء بريطانيا المجنون قال ودعوا أهلكم، ومن يموت بفيروس كوورنا يقولون أن الطبيب تأخر وشعبنا ليس مثل شعب إنجلترا”.

وتابع رئيس نادي الزمالك، أن أندية الدرجة الثانية تركوا الاجتماع وخرجوا ، ويجب مناقشة المشاكل قبل إعادة الدوري وصعب تشيل مراكز الشباب لأنه مصنع لتوليد أبطال في كل الألعاب، كما يجب مناقشة مشاكل مراكز الشباب بدلاً من استكمال الدوري”.

Advertisements

وقال رئيس نادي الزمالك، إنه اجتمع مع مسئول كبير في الدولة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدم عبر قناة نادي الزمالك الفضائية: “لن أكشف عن التفاصيل الآن، ولكنني سأتحدث غداً مع أحمد موسى في برنامجه”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وتابع: “الجلسة كانت مثمرة للغاية، وتم مناقشة كل التفاصيل خلالها”.

يذكر أن مرتضى منصور أبدى اعتراضه على القرار الذي كان أعلنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، بخصوص استئناف بطولة الدوري من جديد للنسخة الحالية خلال شهر يوليو المقبل.