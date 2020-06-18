شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون: اتجاه لإعارة طاهر محمد للأهلى سنة قبل الاحتراف فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المهندس محسن صلاح رئيس ناد المقاولون العرب، أن جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى شهدت اول مفاوضات بين الطرفين بشأن رغبة النادى الأحمر فى ضم طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن اللاعب يرحب الانتقال للنادى الأهلى فى الوقت الحالى على أن يصبح ذلك خطوة نحو احترافه خارجيا حيث يرغب فى تجربة الاحتراف الخارجى، وأوضح رئيس المقاولون أن الأقرب هو انتقال طاهر للأهلى لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة على أن يطير للاحتراف بعدها، أو بيعه نهائيا للأهلى اذا رحب اللاعب ويكون الاحتراف بالاتفاق بينه وبين الأهلى.

وتحدث رئيس المقاولون فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، عن كواليس اجتماع الأندية مع مسئولو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة عودة النشاط الرياضي 25 يوليو المقبل، وكذلك لائحة الجبلاية، وقال محسن صلاح: "الاجتماع سار بطريقة حضارية للغاية وموقفنا من البداية كان تأييد عودة الدوري العام، وكذلك وافقنا على بند الـ 8 سنوات لرؤيتنا بأنه مناسب، ونعلم أن التحديات لن تكون سهلة ولكن هذا القرارالأصلح للكرة المصرية، ولكن رفضنا وضع أقصى للترشح وهو 70 عاما".

وكان محسن صلاح قد أثنى على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، وقال صلاح: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".

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أضاف رئيس المقاولون فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، علي أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو.

كان أشرف صبحى قد كشف عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى إن الفترة من 15 يونيو حتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.