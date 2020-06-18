7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 17/6/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، استقرت إدارة نادي الزماك علي اجراء كشف طبي شامل لكل لاعب بالنشاط الرياضي بالنادي في أي لعبة رياضية قبل عودة التدريبات وفقا لقرار وزارة الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي في كل الألعاب للتدريبات بداية من 20 يونيو الجاري استغل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقده جلسه اليوم الأربعاء مع محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب ومحمد عادل، المشرف على الكرة لأنهاء صفقة طاهر محمد طاهر Advertisements الأهلي يطالب النجم الساحلي بتسديد مليون و400 ألف دولار "كاش" أكد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ بالمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني، أن هناك 11 نادياً من المجموعة قد أعلنوا عن رفضهم لقرار عودة النشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل، أكدت المسحة الثالثة التي أجرتها أسرة أحمد فتحى نجم الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز، تعافيهم التام بعد اصابتهم مؤخراً بفيروس كورونا المستجد

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