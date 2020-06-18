شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : تعيين مراقب طبي في المباريات ومسحات دورية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اجتماع مع الأجهزة الطبية لكل الفرق بالدوري من أجل إبلاغهم ببروتوكول الإجراءات الاحترازية، وقال سلطان في تصريحات تلفزيونية :""قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كافة الاجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا" وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يخالف تلك التعليمات".

وعن موقف اللاعب الذي سيتعرض لكورونا خلال التدريبات، شدد: "سيتم خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية وحال اكتشاف أي حالة سيتم استبعاد اللاعب من المباراة وبدأ عزله واتخاذ الإجراءات الطبية".

وكشف محمد سلطان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي نادي سيتم مخالفة الإجراءات الاحترازية، معلقاً :"أي نادي سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدوري للحفاظ على سلامة الجميع"، وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذهم للإجراءات الموضوعة والبروتوكول.

وشدد محمد سلطان إنه سيتم تعيين مراقب طبي في كل مباريات الدوري بعد استئنافه، متابعاً :"أبلغت اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبي في كل مباراة لقياس مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة".

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وأضاف: "سيقوم المراقب بتدوين كافة الأخطاء حال عدم اي لاعب أو أي فرد تلك الإجراءات على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده".

وكشف سلطان إن اللجنة الخماسية بالاتحاد، يدرس عمل مسحة لكل لاعب قبل المباريات، معلقاً : "سيتم عمل فحوصات طبية بشكل مستمر وقياس درجات حرارة وندرس عمل مسحة لكل لاعب للاطمئنان عليهم بشكل دوري".