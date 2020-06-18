شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم كاسونجو .. أفارقة تألقوا مع أندية الأقاليم وفشلوا مع القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دائما ما يتألق عدد من اللاعبين الأفارقة مع فرق الدورى الممتاز أو القسم الثانى ، وهو ما يؤدى فى النهاية لتعاقد ناديي القمة الأهلى أو الزمالك معهم ، منهم من يتألق مع أهل القمة بينما يخفت نجم البعض الأخر الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى رحيلهم دون ترك أى بصمة مع فرقهم .

وبالرغم من ظهور عدد اللاعبين فى أكثر من نادى بالدورى ، إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين يفشلوا فى التعامل مع الضغط الجماهيرى أو اللعب على البطولات داخل ناديي الأهلى والزمالك بالرغم من تألقهم الكبير مع أندية الأقاليم نرصدهم فى التقرير التالى :-

كاسونجو

يعد الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك الحالى أخر الأفارقة الذين فشلوا فى وضع بصمة مع الفريق الأبيض بالرغم من تألقه اللافت قبل مجيئه مع الإتحاد السكندرى لمدة موسمين متتاليين وهو الأمر الذى جعل مسئولى الزمالك يقومون بإعارته للوحدة السعودى لمدة 6 شهور ويعود بعدها لأبناء ميت عقبة .

وفى الموسم الحالى رحل إلى الوداد البيضاوى المغربى فى صفقة انتقال محمد أوناجم للزمالك إلا أنه لم يشارك مع الفريق لإختلاف فى النواحى المادية وعاد قبل استكمال عقده للمارد الأبيض إلا أن لم يشارك أيضا بشكل كبير مع الفرنسى باتريس كارتيرون ليقرر الأخير الإطاحة به نهاية الموسم الجارى .

أوسو كونان

تعاقد معه الأهلى بعد تألقه اللافت للنظر مع غزل المحلة ، إلا انه لم ينجح فى وضع أى بصمة مع القلعة الحمراء مما دفع مسئولى الأخير فى الإستغناء عنه ليرحل إلى مصر المقاصة ومنه إلى طلائع الجيش ثم العودة لبلاده دون وضع أى بصمة .

صلاح الدين سعيدو

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الأثيوبى صلاح الدين سعيدو تألق بشكل كبير مع وادى دجلة الأمر الذى جعله محط انظار أهل القمة لينتقل إلى الأهلى ، إلا أنه لم ينجح فى اكتشاف نفسه داخل جدرانه بالرغم من حصوله على العديد من الفرص ليقرر مسئولى النادى الأحمر الإستغناء عنه وينتقل إلى الدورى الجزائرى .

ستانلى

انتقل للزمالك قادما من وادى دجلة بعد فترة قضاها مع الأخير بشكل جيد وكان هداف الفريق ، إلا أنه اشترك مع القلعة البيضاء لمدة موسم ، وتم إعارته لإحدى أندية الدورى السعودى ليرحل أيضا دون وضع بصمة مع أبناء ميت عقبة .

أنطوى

جون انطوى ، من أغرب المهاجمين الأفارقة الذين مروا على النادى الأهلى ، انتقل للأخير بعد موسم وحيد قضاه مع الشباب السعودى وكان هداف الدورى مع الإسماعيلى إلا أنه لم يظهر بالشكل القوى مع الأهلى ليقرر مسئوليه رحيله لينتقل لمصر المقاصة ويسطر تاريخا جديدا باسمه مع أبناء الفيوم ، لينتقل إلى بيراميدز ويصبح هداف الفريق أيضا ويصبح فى الوقت الحالى أكثر اللاعبين الأفارقة إحرازا للأهداف بالدورى المصرى .