أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 17/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، استغل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقده جلسة اليوم الأربعاء مع محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب ومحمد عادل، المشرف على الكرة لأنهاء صفقة طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، ويرغب مسئولو الأهلي في حسم طاهر محمد طاهر بعدما حصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع اللاعب منذ أسابيع قليلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم الصفقة مع نظرائهم فى قلعة ذائب الجبل فى ظل العلاقة القوية التى تربط الناديين، بجانب رغبة اللاعب التى سيكون لها دور بالتأكيد فى إنهاء الأمور سريعاً. استغل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقده جلسه اليوم الأربعاء مع محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب ومحمد عادل، المشرف على الكرة لأنهاء صفقة طاهر محمد طاهر الأهلي يمنح الضوء الأخضر لعودة التدريبات بعد الاطمئنان على الاجراءات الاحترازية قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة، وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات. Advertisements الأهلي يطالب النجم الساحلي بتسديد مليون و400 ألف دولار "كاش" رفض مسئولو الأهلى فكرة تقسيط الديون المستحقة للقعة الحمراء لدى نادى النجم الساحلى التونسى بشأن قضية الإيفوارى سليمانى كوليبالى. المسحة الثالثة تؤكد تعافي أسرة أحمد فتحي من الكورونا أكدت المسحة الثالثة التي أجرتها أسرة أحمد فتحى نجم الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز، تعافيهم التام بعد اصابتهم مؤخراً بفيروس كورونا المستجد

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